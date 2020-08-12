12 Ağustos 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy istifa etti

Fenerbahçe'de şok istifa!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 12.08.2020 Giriş Tarihi: 12.08.2020

Yeni sezon çalışmalarına hızlı başlayan Fnerbahçe'de flaş gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli ekip, Başkan Vekili 'un yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu..

, başkanvekili 'un istifa ettiğini açıkladı.

Fenerbahçe'nin yaptığı açıklama şu şekilde;

Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Özsoy'un yönetim kurulumuzdan istifa ettiğine dair dilekçesi tarafımıza ulaşmıştır.

Bu dilekçeye istinaden Yönetim Kurulumuzca alınan karar doğrultusunda Sayın Semih Özsoy'un istifası kabul edilmiştir.

Başkan Vekilliği görevini sürdürdüğü iki yılı aşkın bu sürede göstermiş olduğu özverili çalışmaları, kulübümüze yapmış olduğu değerli katkılar ve verdiği emekleri için kendisine teşekkür eder, kararın hayırlı olmasını dileriz.

Fenerbahçe Spor Kulübü

Fenerbahçe'de şok istifa

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