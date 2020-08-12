Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy istifa etti
Yeni sezon çalışmalarına hızlı başlayan Fnerbahçe'de flaş gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli ekip, Başkan Vekili Semih Özsoy'un yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu..
Fenerbahçe, başkanvekili Semih Özsoy'un istifa ettiğini açıkladı.
Fenerbahçe'nin yaptığı açıklama şu şekilde;
Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Sayın Semih Özsoy'un yönetim kurulumuzdan istifa ettiğine dair dilekçesi tarafımıza ulaşmıştır.
Bu dilekçeye istinaden Yönetim Kurulumuzca alınan karar doğrultusunda Sayın Semih Özsoy'un istifası kabul edilmiştir.
Başkan Vekilliği görevini sürdürdüğü iki yılı aşkın bu sürede göstermiş olduğu özverili çalışmaları, kulübümüze yapmış olduğu değerli katkılar ve verdiği emekleri için kendisine teşekkür eder, kararın hayırlı olmasını dileriz.
Fenerbahçe Spor Kulübü
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