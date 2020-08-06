Fenerbahçe büyük çıkmazda! 2 tane Vedat Muriqi satsa da yetmiyor...
TFF'nin açıkladığı harcama limitlerine büyük tepki gösteren Fenerbahçe'de tablo tahmin edilenden çok daha kötü. Sarı-Lacivertliler'in sözleşmesi devam eden futbolculara yeni sezonda ödeyeceği maaş 31.9 milyon euro seviyesinde. Bu rakama takımdan ayrılan Kruse de dahil.
TFF'nin açıkladığı harcama limitlerine büyük tepki gösteren Fenerbahçe'de tablo tahmin edilenden çok daha kötü. Sarı-Lacivertliler'in sözleşmesi devam eden futbolculara yeni sezonda ödeyeceği maaş 31.9 milyon euro seviyesinde. Bu rakama takımdan ayrılan Kruse de dahil.
TOPLAM MALİYET 2.5 MİLYON
Alman yıldızla ilgili konu FIFA'ya taşındığı için maaş ödemesi devam edecek. Yeni teknik direktör Erol Bulut ve yardımcılarının da toplam maliyetinin 2.5 milyon euro olması bekleniyor.
55 MİLYON EURO'YU BULUYOR
Yüzde 60'lık vergi de dahil edildiğinde Sarı-Lacivertli takımın yönetime yeni sezondaki yükü 55 milyon Euro (462 milyon lira) olacak. Harcama limiti ise sadece 177 milyon lira.
DARBOĞAZDAN NASIL ÇIKACAK!
Yönetim aradaki 34 milyon euro'luk farkı futbolcu satışı ile kapatsa bile yeni transfer yapabilmek için ek kaynak gerekecek. Bu kıskaçtan nasıl çıkılacağı büyük merakla bekleniyor.
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