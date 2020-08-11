11 Ağustos 2020, Salı

FENERBAHÇE

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer hamlesini açıkladı! "Erol Bulut çok istiyor"

Beşiktaş ve F.Bahçe'nin transfer hamlesini açıkladı! Erol Bulut çok istiyor
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 11.08.2020

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ile Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Gazeteci yaptığı açıklamada Beşiktaş'ın Chupa Akpom'u, Fenerbahçe'nin ise 'yi istediğini belirtirken, teknik direktör 'un transferde ısrarcı olduğunu vurguladı.

Beşiktaş ve Fenerbahçe Yunan Ligi'nden birer oyuncuyu gözüne kestirdi. Ajansspor'a konuşan Gazzetta yazarı , Akpom ve transferleri ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"BEŞİKTAŞ AKPOM'A 2 MİLYON EURO TEKLİF ETTİ"
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Chuba Akpom ile ilgili sorulara yanıt veren Georgopoylos, "Türkiye'den en ciddi teklifi veren takım Beşiktaş. Siyah-beyazlı takımın teklifi 2 milyon Euro. PAOK kulübü de bu teklife sıcak bakıyor. Bu transfer olacaksa maçtan önce değil sonra olur. Bu maçlar sonrası sonuçta etkili olabilir tabii. Teklife sıcak bakılıyor" şeklinde konuştu.

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"EROL BULUT MARKO LIVAJA'Yİ ÇOK İSTİYOR"
Son olarak Fenerbahçe teknik direktörü 'un Marko Livaja transferine sıcak baktığını ifade eden Georgopoylos, "Bir oyuncu var, Fenerbahçe ilgi duyuyor. Marko Livaja. Önemli liglerde oynadı, Rubin Kazan'da oynadı, İspanya deneyimi var. Yunanistan'da futbol oynadığı için Erol Bulut sıcak bakıyor. Yunan pazarını iyi biliyor. Erol Bulut bu transferi çok istiyor. Yunan liginin en değerli oyuncularından biri ve kolay vazgeçilmeyecek bir oyuncu.

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