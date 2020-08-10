10 Ağustos 2020, Pazartesi

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Fenerbahçe'den dev transfer hamlesi! Vedat Muriqi'nin yerine yılın golcüsü

Fenerbahçe'den dev transfer hamlesi... Sarı-lacivertliler transfer dönemine hızlı bir giriş yaparak 5 oyuncuyu kadrosuna kattığını duyurmuştu. Kanarya, Vedat Muriqi'yi yüksek bir bonservis bedeliyle göndermenin planlarını yaparken bu bölge için birçok adayın adı geçiyor. F.Bahçe'nin hedefindeki son yıldız isim ise İngiltere'de yılın oyuncusu olan bir futbolcu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 10.08.2020 15:38 Güncelleme Tarihi: 10.08.2020 15:45
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Fenerbahçe'den dev transfer hamlesi! Vedat Muriqi'nin yerine yılın golcüsü

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak kadroyu kurmak isteyen Fenerbahçe, kısa süre önce Gökhan Gönül, Caner Erkin, Novak ve Mert Hakan Yandaş transferlerini açıklayarak büyük bir heyecan yaratmıştı.

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Fenerbahçe'den dev transfer hamlesi! Vedat Muriqi'nin yerine yılın golcüsü

Bununla beraber forvet hattında da değişikliğe gitmesi beklenen sarı lacivertlilerin 20-25 milyon euro arasında bir rakamla Vedat Muriqi'yi Lazio'ya satması bekleniyor.

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Fenerbahçe'den dev transfer hamlesi! Vedat Muriqi'nin yerine yılın golcüsü

Muriqi'nin satışı göze alınarak forvet hattı için birçok ismi gündemine alan Kanarya, Smolov, Seferovic gibi isimlerle kontağa geçmişti.

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Fenerbahçe'den dev transfer hamlesi! Vedat Muriqi'nin yerine yılın golcüsü

Yaşanan bu gelişmelerin akabinde İngiliz basınında sarı lacivertlilerin bir başka isme kanca attığı yazıldı.

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Fenerbahçe'den dev transfer hamlesi! Vedat Muriqi'nin yerine yılın golcüsü

Buna göre Fenerbahçe, Muriqi'yi Lazio'ya satmasıyla beraber İngilere'nin Bristol takımında forma giyen Famara Diedhiou'yu kadrosuna katmak için girişimlerde bulunacak.

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