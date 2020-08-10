Fenerbahçe'den dev transfer hamlesi! Vedat Muriqi'nin yerine yılın golcüsü

Fenerbahçe'den dev transfer hamlesi... Sarı-lacivertliler transfer dönemine hızlı bir giriş yaparak 5 oyuncuyu kadrosuna kattığını duyurmuştu. Kanarya, Vedat Muriqi'yi yüksek bir bonservis bedeliyle göndermenin planlarını yaparken bu bölge için birçok adayın adı geçiyor. F.Bahçe'nin hedefindeki son yıldız isim ise İngiltere'de yılın oyuncusu olan bir futbolcu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 10.08.2020 15:38 Güncelleme Tarihi: 10.08.2020 15:45 ABONE OL