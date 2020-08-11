11 Ağustos 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Adem Ljajic...

Ljajic'ten Beşiktaş'a kötü haber!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 11.08.2020

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan , 'in sağ baldırında zorlama tespit edildiğini ve Sırp futbolcunun tedavisine başlandığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada "Futbol Takımımızın 10 Ağustos 2020 tarihinde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdiği yeni sezonun ilk antrenmanı sırasında sağ baldırında ağrı hisseden futbolcumuz Adem Ljajic'in Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, 'Soleus' kasında hafif-orta evre zorlanma saptanmış olup futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

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