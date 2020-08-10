Olympique Lyon'un Luiz Gustavo ısrarı sürüyor! Fenerbahçe...
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olympique Lyon'un, Fenerbahçeli Luiz Gustavo ısrarı sürüyor. Fransız kulübü, 8 milyon Euro'luk teklifini 10 milyon Euro'ya çıkardı.
Fransız kulübü Olympique Lyon'un Luiz Gustavo ısrarı bitmiyor. Brezilyalı yıldız için temmuz ayı ortasında 8 milyon Euro'luk bir teklif sunan, ancak Fenerbahçe yönetiminin ret yanıtı ile karşılaşan Lyon Kulübü, sarı-lacivertlilere ikinci bir teklif daha sundu ve tam 10 milyon Euro önerdi.
BAŞKAN VERMEK İSTEMİYOR
Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe yönetimi, teklife henüz yanıt vermedi. Başkan Ali Koç, Gustavo'nun kesinlikle takımda kalmasını istiyor. Aynı şekilde Luiz Gustavo da Fenerbahçe'de çok mutlu ve ayrılmak gibi bir düşüncesi yok. Teklifin reddedilmesi beklense de bugün yapılacak TFF-Kulüpler Birliği toplantısından çıkacak sonuç bu kararın yönünü değiştirebilir.
SATMAK ZORUNDA KALABİLİR
Harcama limiti konusunda TFF beklenen esnekliği sağlamazsa, Fenerbahçe 3.5 milyon Euro civarında garanti ücreti olan Gustavo'yu elden çıkarmak zorunda kalabilir. Oyuncuyla ilgili durumun hafta içerisinde netlik kazanacağı ifade ediliyor. Luiz Gustavo, Fenerbahçe'ye 6 milyon Euro bonservis bedeliyle geçen sezon Marsilya'dan transfer edilmişti.
GUSTAVO NE YAPTI?
Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra bu sezon 28'i ligde 35 maça çıkan Gustavo hem ikili mücadele hem de pas performansıyla öne çıktı. 33 yaşındaki Brezilyalı, yüzde 91 pas başarılı yüzdesi yakalarken, girdiği ikili mücadelelerin de yüzde 54'ünü kazandı.
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