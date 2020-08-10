Fenerbahçe'nin transferde hedefi Nikola Kalinic!
Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, daha önce de ilgilendiği ve kariyerini Roma'da sürdüren Hırvat forvet Nikola Kalinic'i gündemine aldı.
Transfer sezonuna hızlı bir başlangıç yapan Mert Hakan, Novak, Caner Erkin ve Gökhan Gönül gibi isimlere imza attıran Fenerbahçe kaliteli bir golcü transferi içi de bastırıyor. Takvim'in haberine göre, Vedat Muriç'in takımdan ayrılma ihtimaline karşın girişimlerini hızlandıran Fener'de hedef Nikola Kalinic.
3 AY ÖNCE DE GÖRÜŞMÜŞLERDİ
Üç ay önce de Kalinic'in menajeriyle görüşen Fenerbahçe'nin bu hafta yine yıldız golcü ile masaya oturacağı öğrenildi. 32 yaşındaki golcünün Roma ile kiralık sözleşmesi ay sonu sona eriyor.
İSPANYOLLAR SOĞUK BAKIYOR
Kalinic'in İspanyol ekibi Atletico Madrid ile 1 yıl daha sözleşmesi var. Ancak Madrid ekibi Hırvat golcü ile yola devam etmek istemiyor. Fenerbahçe uygun bir bedelle işi bitirmek istiyor.
Hırvat santrfor bu sezon Roma'da 15 lig maçında 5 gol atarken 1 de asist yaptı. Kalinic 42 kez de Hırvat Milli Takımı'nda oynadı.
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