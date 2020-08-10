10 Ağustos 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Bruma'dan Fenerbahçe'ye onay!

Bruma koptu geliyor! Sol kanat ona emanet
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 10.08.2020

Yeni sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen , 'ın eski yıldızı 'yı listesine yazmıştı. Portekizli futbolcunun da sarı-lacivertlilere gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.

, 'ın bir başka eski yıldızını daha kadrosuna katmak için yoğun bir çaba sarfediyor.

Takvim'in haberine göre; Sarı-lacivertli Yönetim, 25 yaşındaki Portekizli yıldızı kiralık olarak kadrosuna katmak için Hollanda ekibi 'a teklifte bulundu. Fenerbahçe, Hollanda ekibinden gelecek cevabı bekliyor. Geçen yıl Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven'a olan 'nın ise yakın çevresine yaptığı açıklamada Fenerbahçe'de oynamaya sıcak baktığını açıkladığı öğrenildi.

Fenerbahçe'den 3'lü forvet harekatı!

Öte yandan Fenerbahçe taraftarları sosyal medyada Bruma için kampanya başlattı. Sarı- Lacivertli taraftarlar, yıldız futbolcunun transfer edilmesini çok istiyor. Taraftarlar ezeli rakiplerine bu transferle yeni bir mesaj daha vermenin peşinde.

Bruma, Portekiz Milli Takımı'nda 9 kez forma giydi ve 1 gol attı.

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