Bruma'dan Fenerbahçe'ye onay!

Yeni sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski yıldızı Bruma'yı transfer listesine yazmıştı. Portekizli futbolcunun da sarı-lacivertlilere gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.

Fenerbahçe, Galatasaray'ın bir başka eski yıldızını daha kadrosuna katmak için yoğun bir çaba sarfediyor.

Takvim'in haberine göre; Sarı-lacivertli Yönetim, 25 yaşındaki Portekizli yıldızı kiralık olarak kadrosuna katmak için Hollanda ekibi PSV Eindhoven'a teklifte bulundu. Fenerbahçe, Hollanda ekibinden gelecek cevabı bekliyor. Geçen yıl Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven'a transfer olan Bruma'nın ise yakın çevresine yaptığı açıklamada Fenerbahçe'de oynamaya sıcak baktığını açıkladığı öğrenildi.

Öte yandan Fenerbahçe taraftarları sosyal medyada Bruma için kampanya başlattı. Sarı- Lacivertli taraftarlar, yıldız futbolcunun transfer edilmesini çok istiyor. Taraftarlar ezeli rakiplerine bu transferle yeni bir mesaj daha vermenin peşinde.

Bruma, Portekiz Milli Takımı'nda 9 kez forma giydi ve 1 gol attı.

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