10 Ağustos 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de hedef Alpaslan Öztürk!

Fenerbahçe'de hedef Alpaslan Öztürk!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 10.08.2020 Giriş Tarihi: 10.08.2020

'nın stoperi 'ün transferini başkan  üstlendi. Koç'un Ege ekibinin başkanı  ile Kulüpler Birliği toplantısı sırasında yüz yüze görüşme talep ettiği ve birkaç gün içerisinde bu ikilinin transfer için bir araya geleceği iddia edildi.

Yeni sezona güçlü bir kadro ile başlamayı planlayan transfere hızlı bir giriş yaptı. Sarı-lacivertliler Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak ve Barış Sungur'u kadrosuna kattı.

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Fenerbahçe, transferi için ile son detayları bu hafta görüşecek. Sarı-lacivertli kulübün 1 numaralı ismi ile Göztepe Başkanı bir araya gelerek transferi noktalamayı planlıyor.
İki kulübün mutabakata varmasından sonra Fenerbahçe, Alpaslan Öztürk ile sözleşme şartlarını görüşecek.
Alpaslan Öztürk geçen sezon Stoper, sağ bek ve ön libero pozisyonlarında görev aldı. Başarılı futbolcu geçtiğimiz sezon Göztepe ile 24 maça çıkıp 7 gol kaydetti.
27 yaşındaki futbolcu, Göztepe'den önce Elazığspor, Eskişehirspor, Kasımpaşa, Standard Liege ve Beerschot formalarını da giymişti.

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