Fenerbahçe'de hedef Alpaslan Öztürk!
Göztepe'nın stoperi Alpaslan Öztürk'ün transferini başkan Ali Koç üstlendi. Koç'un Ege ekibinin başkanı Mehmet Sepil ile Kulüpler Birliği toplantısı sırasında yüz yüze görüşme talep ettiği ve birkaç gün içerisinde bu ikilinin transfer için bir araya geleceği iddia edildi.
ALİ KOÇ İLE MEHMET SEPİL TRANSFERİ NOKTALAYACAK
Fenerbahçe, Alpaslan Öztürk transferi için Göztepe ile son detayları bu hafta görüşecek. Sarı-lacivertli kulübün 1 numaralı ismi Ali Koç ile Göztepe Başkanı Mehmet Sepil bir araya gelerek transferi noktalamayı planlıyor.
İki kulübün mutabakata varmasından sonra Fenerbahçe, Alpaslan Öztürk ile sözleşme şartlarını görüşecek.
Alpaslan Öztürk geçen sezon Stoper, sağ bek ve ön libero pozisyonlarında görev aldı. Başarılı futbolcu geçtiğimiz sezon Göztepe ile 24 maça çıkıp 7 gol kaydetti.
27 yaşındaki futbolcu, Göztepe'den önce Elazığspor, Eskişehirspor, Kasımpaşa, Standard Liege ve Beerschot formalarını da giymişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama