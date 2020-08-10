Fenerbahçe'de hedef Alpaslan Öztürk!

Göztepe'nın stoperi Alpaslan Öztürk'ün transferini başkan Ali Koç üstlendi. Koç'un Ege ekibinin başkanı Mehmet Sepil ile Kulüpler Birliği toplantısı sırasında yüz yüze görüşme talep ettiği ve birkaç gün içerisinde bu ikilinin transfer için bir araya geleceği iddia edildi.

Yeni sezona güçlü bir kadro ile başlamayı planlayan Fenerbahçe transfere hızlı bir giriş yaptı. Sarı-lacivertliler Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak ve Barış Sungur'u kadrosuna kattı.

ALİ KOÇ İLE MEHMET SEPİL TRANSFERİ NOKTALAYACAK

Fenerbahçe, Alpaslan Öztürk transferi için Göztepe ile son detayları bu hafta görüşecek. Sarı-lacivertli kulübün 1 numaralı ismi Ali Koç ile Göztepe Başkanı Mehmet Sepil bir araya gelerek transferi noktalamayı planlıyor.

İki kulübün mutabakata varmasından sonra Fenerbahçe, Alpaslan Öztürk ile sözleşme şartlarını görüşecek.

Alpaslan Öztürk geçen sezon Stoper, sağ bek ve ön libero pozisyonlarında görev aldı. Başarılı futbolcu geçtiğimiz sezon Göztepe ile 24 maça çıkıp 7 gol kaydetti.

27 yaşındaki futbolcu, Göztepe'den önce Elazığspor, Eskişehirspor, Kasımpaşa, Standard Liege ve Beerschot formalarını da giymişti.

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