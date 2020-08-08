08 Ağustos 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Transferde şov yapıyor! "Alo! Ben Emre ağabeyin"

Transferde şov yapıyor! Alo! Ben Emre ağabeyin
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 08.08.2020

Süper Lig'de sezonun sona ermesiyle birlikte aktif futbol yaşantısına nokta koyan ve resmen açıklanmasa da sportif direktörlük görevine başlayan , transferde şov yapıyor. Sarı-lacivertlilerin resmen açıkladığı Yandaş, , Caner Erkin ve Filip Novak'ı telefonda ikna eden Belözoğlu, ezeli rakiplerine çalım attı.

Fenerbahçe transfere hızlı girerken yeni sportif direktör farkını ortaya koydu. Yandaş'ı bir telefonla 'dan 'ye döndüren Belözoğlu, Gökhan ve Caner'in ikna edilmesinde de en önemli pay sahibi oldu. Filip Novak konusunda da çok erken davranarak Çek futbolcunun kadroya katılmasını sağladı.

İKİ ISIM DAHA VAR
Emre Belözoğlu, ilk sezonuna Mert Hakan ile Galatasaray'a, ile 'a, Novak ile 'a, Caner ile hem Galatasaray hem Beşiktaş'a transfer çalımı attı. Sabah'ın haberine göre, F.Bahçe Sportif Direktörü yurt içinden birçok isimle de görüşmelerini sürdürüyor. Fenerbahçe'nin ilk hedefi 'den . Ayrıca Genoa forması giyen de gündemde.

YENI SÜRPRIZ YOLDA
Sarı-lacivertlilerin yurt dışından da birçok oyuncuyla temas halinde bulunduğu, önümüzdeki birkaç gün içerisinde yeni isimlerin kulüp resmi sitesinden duyurulacağı gelen bilgiler arasında.

Bulut'un önceliği aidiyet duygusu! haberin devamı

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