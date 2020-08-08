Transferde şov yapıyor! "Alo! Ben Emre ağabeyin"

Süper Lig'de sezonun sona ermesiyle birlikte aktif futbol yaşantısına nokta koyan ve resmen açıklanmasa da sportif direktörlük görevine başlayan Emre Belözoğlu, transferde şov yapıyor. Sarı-lacivertlilerin resmen açıkladığı Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Filip Novak'ı telefonda ikna eden Belözoğlu, ezeli rakiplerine çalım attı.

Fenerbahçe transfere hızlı girerken yeni sportif direktör Emre Belözoğlu farkını ortaya koydu. Mert Hakan Yandaş'ı bir telefonla Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye döndüren Belözoğlu, Gökhan ve Caner'in ikna edilmesinde de en önemli pay sahibi oldu. Filip Novak konusunda da çok erken davranarak Çek futbolcunun kadroya katılmasını sağladı.

İKİ ISIM DAHA VAR

Emre Belözoğlu, ilk transfer sezonuna Mert Hakan ile Galatasaray'a, Gökhan Gönül ile Beşiktaş'a, Novak ile Trabzonspor'a, Caner ile hem Galatasaray hem Beşiktaş'a transfer çalımı attı. Sabah'ın haberine göre, F.Bahçe Sportif Direktörü yurt içinden birçok isimle de görüşmelerini sürdürüyor. Fenerbahçe'nin ilk hedefi Göztepe'den Alpaslan Öztürk. Ayrıca Genoa forması giyen Sinan Gümüş de gündemde.

YENI SÜRPRIZ YOLDA

Sarı-lacivertlilerin yurt dışından da birçok oyuncuyla temas halinde bulunduğu, önümüzdeki birkaç gün içerisinde yeni isimlerin kulüp resmi sitesinden duyurulacağı gelen bilgiler arasında.

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