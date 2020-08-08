Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğuna oturan Erol Bulut, aidiyet duygusuna dikkat çekti. Bulut, 30 yıl önceki aidiyet duygusunu takıma yerleştirip başarı getireceklerini ifade etti.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Erol Bulut, takıma aidiyet duygusunu geri getireceklerini söyledi. Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Bulut, "Ülkemize baktığımızda aidiyet duygusu biraz geride kaldı. Onu aşılamak gerekiyor. 30 sene önce farklıydı. O forma sevgisi, sahaya çıktığınız zaman taraftarın isteğini verebilme daha ön plandaydı. Futbolcularla bu konuda toplantılar yapacağız. İnşallah bu sene o aidiyet duygusunu sahaya geri getirip birlikte başarıya yürüyeceğiz" ifadelerini kullandı.

YOZGATLI DA GERİ DÖNDÜ

Erol Bulut dün Samandıra'ya gidip tesisleri gezdi. Bu arada Mehmet Yozgatlı da Bulut'un ekibine dahil oldu. Yozgatlı, "F.Bahçe'nin başarısı için elimizden geleni yapacağız" dedi.

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