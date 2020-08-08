Fenerbahçe'de 2. transfer operasyonu başlıyor! Tam 6 isim
Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan ve Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak transferlerini resmen açıklayan Fenerbahçe, transferde hız kesmiyor. Yerli ve ligi bilen oyuncuları gündemine alan sarı-lacivertliler; Caulker, Kenan Karaman, Doğukan Sinik, Onur Bulut, Alpaslan Öztürk ve Burak Kapacak'ı kadrosuna katmak için harekete geçti.
Transfer sezonun açılmasıyla birlikte Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak ve Mert Hakan Yandaş transferlerini açıklayarak taraftarlarını mutlu eden Fenerbahçe, fazla vakit geçirmeden 2. operasyona hazırlanıyor. Sarı-Lacivertliler, 2. dalga için liste hazırladı...
YERLİ YA DA SÜPER LİG'İ İYİ BİLEN
Listede yerli ya da ligi iyi bilen isimlere ağırlık verildi. Kenan (Düsseldorf), Doğukan Sinik (Antalya), Caulker ve Onur (Alanya), Alpaslan (Göztepe), Burak Kapacak (Bursa) listedeki isimler.
CAULKER'İ EROL BULUT İSTİYOR
Takvim'in haberine göre, sarı-lacivertli kurmaylar bu 6 ismin en az 3 ya da 4'ünü kadrosuna katmayı planlıyor. Alanya'nın stoperi Caulker'i eski hocası Erol Bulut'un ısrarla istediği de gelen haberler arasında.
KARAMAN İÇİN SAVAŞ ÇIKACAK
Listede ismi bulunan Kenan Karaman'ı Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de kadrosunda görmek istiyor. Milli futbolcu için iki ezeli rakip arasında ciddi bir rekabet var.
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