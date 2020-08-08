08 Ağustos 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de 2. transfer operasyonu başlıyor! Tam 6 isim

F.Bahçe'de 2. transfer operasyonu başlıyor! Tam 6 isim
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 08.08.2020

dönemine hızlı bir giriş yapan ve , , , transferlerini resmen açıklayan , transferde hız kesmiyor. Yerli ve ligi bilen oyuncuları gündemine alan sarı-lacivertliler; Caulker, , , Onur Bulut, ve 'ı kadrosuna katmak için harekete geçti.

sezonun açılmasıyla birlikte , , ve transferlerini açıklayarak taraftarlarını mutlu eden , fazla vakit geçirmeden 2. operasyona hazırlanıyor. Sarı-Lacivertliler, 2. dalga için liste hazırladı...

YERLİ YA DA SÜPER LİG'İ İYİ BİLEN

Listede yerli ya da ligi iyi bilen isimlere ağırlık verildi. Kenan (Düsseldorf), (), Caulker ve Onur (Alanya), Alpaslan (), () listedeki isimler.

CAULKER'İ EROL BULUT İSTİYOR

Takvim'in haberine göre, sarı-lacivertli kurmaylar bu 6 ismin en az 3 ya da 4'ünü kadrosuna katmayı planlıyor. Alanya'nın stoperi Caulker'i eski hocası Erol Bulut'un ısrarla istediği de gelen haberler arasında.

KARAMAN İÇİN SAVAŞ ÇIKACAK

Listede ismi bulunan 'ı Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de kadrosunda görmek istiyor. Milli futbolcu için iki ezeli rakip arasında ciddi bir rekabet var.

Canlı yayında duyurdu! haberin devamı

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