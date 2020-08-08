Fenerbahçe'de 2. transfer operasyonu başlıyor! Tam 6 isim

Transfer sezonun açılmasıyla birlikte Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak ve Mert Hakan Yandaş transferlerini açıklayarak taraftarlarını mutlu eden Fenerbahçe, fazla vakit geçirmeden 2. operasyona hazırlanıyor. Sarı-Lacivertliler, 2. dalga için liste hazırladı...

YERLİ YA DA SÜPER LİG'İ İYİ BİLEN

Listede yerli ya da ligi iyi bilen isimlere ağırlık verildi. Kenan (Düsseldorf), Doğukan Sinik (Antalya), Caulker ve Onur (Alanya), Alpaslan (Göztepe), Burak Kapacak (Bursa) listedeki isimler.

CAULKER'İ EROL BULUT İSTİYOR

Takvim'in haberine göre, sarı-lacivertli kurmaylar bu 6 ismin en az 3 ya da 4'ünü kadrosuna katmayı planlıyor. Alanya'nın stoperi Caulker'i eski hocası Erol Bulut'un ısrarla istediği de gelen haberler arasında.

KARAMAN İÇİN SAVAŞ ÇIKACAK

Listede ismi bulunan Kenan Karaman'ı Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de kadrosunda görmek istiyor. Milli futbolcu için iki ezeli rakip arasında ciddi bir rekabet var.

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