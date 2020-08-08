Mert Hakan Yandaş için flaş iddia! Kadıköy galibiyeti sonrası...

Sivasspor ile sözleşmesi biten ve Fenerbahçe'ye imza atan Mert Hakan Yandaş için flaş bir iddia ortaya atıldı. 25 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'ın Kadıköy galibiyeti sonrasında 2. başkan Abdurrahim Albayrak'a zafer mesajları attığı öne sürüldü.

Mert Hakan Yandaş ile ilgili ortalığı karıştıracak iddia... Bilindiği gibi yıldız oyuncu daha önce Galatasaray ile anlaşmış ancak sonrasında Fenerbahçe'nin araya girmesiyle Kadıköy'ün yolunu tutmuştu.

Takvim'in haberine göre; Mert Hakan Yandaş'ın Kadıköy'deki Galatasaray galibiyeti sonrasında İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'a mesaj attığı ve bu mesajda zafer ifadeleri kullandığı iddia edildi. Bu mesajların Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in talimatıyla sızdırılmadığı öğrenildi. Mesajların, Albayrak'ta saklı olduğu iddia ediliyor. Yeni sezon öncesinde flaş transferlerden olan Mert Hakan Yandaş ile ilgili bu iddia ortalığı karıştıracak. Tecrübeli oyuncuyu Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yönlendiren kişinin Emre Belözoğlu olduğu biliniyor.

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