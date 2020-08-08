Fedor Smolov'dan Fenerbahçe açıklaması! Geliyor mu?

Transfer dönemine hızlı bir başlangıç yapan Fenerbahçe, Vedat Muriqi'yi yüksek bir bonservis bedeliyle satması halinde Fedor Smolov'u transfer edeceği iddia edilmişti. 30 yaşındaki oyuncu, "Fenerbahçe ile anlaştığım yönündeki haberler doğru değil" ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı iddia edilen Rus golcü Fedor Smolov, sarı lacivertli takımla ilgili çıkan haberler üzerine açıklama yaptı.

F.BAHÇE AÇIKLAMASI

Rus basınından Polina Kuimova'ya konuşan Smolov, "Fenerbahçe ile anlaştığım yönündeki haberler doğru değil. Lokomotiv Moskova'nın futbolcusuyum ve bu kulübün iyi yerlere gelmesi için elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.

2018 yılından bu yana Lokomotiv Moskova'da forma giyen Fedor Smolov, geçen sezon ikinci yarısında İspanya Ligi takımlarından Celta Vigo'ya kiralandı.

30 yaşındaki forvet, geçen sezonun ilk yarısında Lokomotiv Moskova ile ligde 14 maça çıktı ve 3 gol atıp, 3 de asist yaptı. Smolov, geçen sezonun ikinci yarısında formasını giydiği Celta Vigo'da ise 14 maçta, 2 gol kaydetti.

Fedor Smolov'un, kulübüyle olan kontratı Haziran 2022'de sona erecek. Rus oyuncu kariyerinde Dinamo Moskova, Feyenoord, Anzhi ve Krasnodar formaları da giydi.

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