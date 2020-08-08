08 Ağustos 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe topbaşı yapıyor

Kanarya topbaşı yapıyor
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 08.08.2020

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan , bugün Samandıra ’nde topbaşı yapacak. Sarı-lacivertliler 18 Ağustos'ta 'nda kampa girecek.

Transferde fırtına gibi esen bugün topbaşı yapıyor. Samandıra 'nde toplanacak olan sarı-lacivertli oyuncular, Erol Bulut yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına start verecek. Yarın ve pazartesi sağlık kontrolleri var. 17 Ağustos'a kadar İstanbul'da çalışmalarını sürdürecek olan takım, 18-29 Ağustos'ta 'deki Tesisleri'nde kamp yapacak.

Bulut'un önceliği aidiyet duygusu! haberin devamı

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