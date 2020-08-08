Fenerbahçe topbaşı yapıyor

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde topbaşı yapacak. Sarı-lacivertliler 18 Ağustos'ta Topuk Yaylası'nda kampa girecek.

Transferde fırtına gibi esen Fenerbahçe bugün topbaşı yapıyor. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde toplanacak olan sarı-lacivertli oyuncular, Erol Bulut yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına start verecek. Yarın ve pazartesi sağlık kontrolleri var. 17 Ağustos'a kadar İstanbul'da çalışmalarını sürdürecek olan takım, 18-29 Ağustos'ta Düzce'deki Topuk Yaylası Tesisleri'nde kamp yapacak.

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