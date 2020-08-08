08 Ağustos 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe idmanında flaş detay! Henüz transferi açıklanmamıştı...

F.Bahçe idmanında flaş detay! Henüz transferi açıklanmamıştı...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 08.08.2020 Giriş Tarihi: 08.08.2020

yönetiminde hazırlıklarına 'nde yaptığı antrenmanla başlayan 'nin ilk antrenmanında dikkat çeken bir detay göze çarptı. Sarı-lacivertlilerin transferi için ile anlaşmaya vardığı ancak resmen açıklamadığı da idmanda yer aldı.

2020/2021 sezonu için çalışmalarına başlayan , 'nde topbaşı yaptı. 'un yönetiminde gerçekleşen ilk antrenmanda yeni transferler Mert Hakan Yandaş, ve de yer aldı. Corona virüsü pandemisi nedeniyle ülkesinde karantinada bulunan bir diğer yeni Filip Novak ise antrenmanda yer almadı.

hazırlıklarına start veren sarı-lacivertlilerin ilk antrenmanında dikkat çeken bir detay göze çarptı. Yönetimin transferi için ile anlaşmaya vardığı ancak resmen açıklamadığı 18 yaşındaki golcü da antrenmanda yer aldı.

Fenerbahçe'nin Barış Sungur transferini kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.

*Görüntü FB TV'den alınmıştır.

Fenerbahçe'de yeni transferler idmanda!

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