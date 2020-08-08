Fenerbahçe idmanında flaş detay! Henüz transferi açıklanmamıştı...

2020/2021 sezonu için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri'nde topbaşı yaptı. Teknik direktör Erol Bulut'un yönetiminde gerçekleşen ilk antrenmanda yeni transferler Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül ve Caner Erkin de yer aldı. Corona virüsü pandemisi nedeniyle ülkesinde karantinada bulunan bir diğer yeni transfer Filip Novak ise antrenmanda yer almadı.

Yeni sezon hazırlıklarına start veren sarı-lacivertlilerin ilk antrenmanında dikkat çeken bir detay göze çarptı. Yönetimin transferi için Bucaspor ile anlaşmaya vardığı ancak resmen açıklamadığı 18 yaşındaki golcü Barış Sungur da antrenmanda yer aldı.

Fenerbahçe'nin Barış Sungur transferini kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.

*Görüntü FB TV'den alınmıştır.

DİĞER