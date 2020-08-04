04 Ağustos 2020, Salı

FENERBAHÇE

Muriqi için çok değil!

Muriqi için çok değil!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 04.08.2020

Kosovalı gazeteci Arlind Sadiku, W. Bromwich'in Vedat Muriç için resmi teklif yaptığını söyledi. F.Bahçe'nin 15 milyon euro'nun altında pazarlık yapmayacağı ifade edildi. Muriç için bu rakamın çok olmadığı dile getirildi.

Kosovalı gazeteci Arlind Sadiku, W. Bromwich'in Vedat Muriqi için resmi teklif yaptığını söyledi. F.Bahçe'nin 15 milyon euro'nun altında pazarlık yapmayacağı ifade edildi. Muriqi için bu rakamın çok olmadığı dile getirildi.

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