04 Ağustos 2020, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den harcama limiti açıklaması!

Fenerbahçe'den harcama limiti açıklaması!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 04.08.2020 Giriş Tarihi: 04.08.2020

tarafından kulüplere belirlenen harcama limitleri kararının ardından sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamada bulundu.

tarafından açıklanan harcama limitleri kararının ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
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