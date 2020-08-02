Eliasson için top Bristol’de

Kanatlar için düşünülen İsveçli Niclas Eliasson'un transferi zora girdi. 24 yaşındaki isme teklif götürülmüştü. Ancak Bristol City, opsiyon hakkını kullanıp oyuncunun sözleşmesini bir yıl uzattı.

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Kanatlariçin düşünülen İsveçli Niclas Eliasson'un transferi zora girdi. 24 yaşındaki isme teklif götürülmüştü. Ancak Bristol City, opsiyon hakkını kullanıp oyuncunun sözleşmesini bir yıl uzattı. Serbest statüden çıkan Eliasson için iş Bristol'ün kararına kaldı.