02 Ağustos 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Eliasson için top Bristol’de

Eliasson için top Bristol’de
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 02.08.2020

Kanatlar için düşünülen İsveçli Niclas Eliasson'un transferi zora girdi. 24 yaşındaki isme teklif götürülmüştü. Ancak Bristol City, opsiyon hakkını kullanıp oyuncunun sözleşmesini bir yıl uzattı.

Kanatlar için düşünülen İsveçli Niclas Eliasson'un transferi zora girdi. 24 yaşındaki isme teklif götürülmüştü. Ancak Bristol City, opsiyon hakkını kullanıp oyuncunun sözleşmesini bir yıl uzattı. Serbest statüden çıkan Eliasson için iş Bristol'ün kararına kaldı.
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