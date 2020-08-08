08 Ağustos 2020, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Kanarya limit tanımıyor! Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe yolunda

Transfer döneminin açılmasıyla bombaları art arda patlatan Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Novak'ı kadrosuna kattı. Çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler Galatasaray'ın eski yıldızını da açıklamaya hazırlanıyor.

Giriş Tarihi: 08.08.2020 10:52 Güncelleme Tarihi: 08.08.2020 11:04
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Kanarya limit tanımıyor! Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe yolunda

Fenerbahçe, Süper Lig'de transfere en hızlı başlayan takım oldu. Yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam eden ve harcama limiti tartışmaları sonrası dört flaş transferi açıklayan sarı lacivertli ekip, kadrosuna yeni isimleri katmayı sürdürüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kanarya limit tanımıyor! Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe yolunda

İMZALAR ARKA ARKAYA
Süper Lig'de geçtiğimiz sezon Sivasspor formasıyla gösterdiği performansla Fenerbahçe ve Galatasaray'ı peşine takan Mert Hakan Yandaş sarı-lacivertlileri seçmişti. Mert Hakan, Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.

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Kanarya limit tanımıyor! Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe yolunda

ESKİ İSİMLER GERİ DÖNDÜ!
Fenerbahçe, ardından Beşiktaş ile yollarını ayıran Gökhan Gönül'ü de resmen duyurmuştu.

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Kanarya limit tanımıyor! Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe yolunda

Sarı lacivertli ekip, bir diğer eski oyuncusu Caner Erkin'i de aynı gün içinde açıklamıştı. Tecrübeli sol bek ile 2+1 yıllık sözleşme imzalanmıştı.

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Kanarya limit tanımıyor! Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe yolunda

Fenerbahçe'nin 4. transferi ise Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Filip Novak olmuştu. Çek sol bek ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

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