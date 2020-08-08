Fenerbahçe'de Vedat Muriqi gidiyor Fedor Smolov geliyor!

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe; Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Filip Novak'ı resmen kadrosuna kattığını açıklamıştı. Sarı-lacivertlilere Lazio'dan Vedat Muriqi için 18 milyon Euro teklif geldi. Kanarya, Kosovalı golcünün boşluğunu ise Fedor Smolov ile dolduracak.

Transferde bombaları arka arkaya patlatan Fenerbahçe'de hareket devam ediyor. Mert Hakan Yandaş, Filip Novak, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'i renklerine bağlayan sarı-lacivertli ekipte gözler forvet mevkisine çevrildi. Ali Koç, "Resmi teklif yok" dese de, İtalyan kaynaklar, Vedat Muriç için ilk etapta 15 milyon euro+3 milyon euro'yu (bonus) gözden çıkaran Lazio'nun, bonusları da teklife ekleyip rakamı net 18 milyon euro'ya yükselttiğini belirtti. Fenerbahçe ise kapıyı 25 milyon euro'dan açtı.

PAZARLIK SÜRÜYOR

Lazio'nun Muriç'i yüklü bir bonservisle satmayı planladığı takımın gol kralı İmmobile'nin yerine düşündüğü belirtildi. Muriç'in gitme ihtimaline karşılık alternatif arayışına hız veren Fenerbahçe ise Spartak Moskova'ya Fedor Smolov için kiralama teklifi yaptı. 30 yaşındaki forvetin kararı transferde belirleyici olacak. Sezonu Celta Vigo'da (14 maç/ 2 gol) tamamlayan Smolov'un Rus Milli Takımı'nda 39 maçta 14 golü var. Vedat Muriç satılırsa Fenerbahçe ikinci bir golcü daha almayı planlıyor.

Di Marzio haberi böyle duyurdu:

İtalyanlar'ın ünlü spor gazetecisi Di Marzio görüşmeleri böyle duyurdu. Bu arada Muriç satılırsa, bonservis bedelinin yüzde 15'i Rizespor'a verilecek.(Fotomaç)





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