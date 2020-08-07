Fenerbahçe Stiven Mendoza'yı gündemine aldı

Transfere hızlı bir giriş yapan ve çoğu bölgeye takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe, kanat bölgesini güçlendirmek için harekete geçti. Bu bölge için arayışlarını sürdüren sarı-lacivertlilerin, Fransız ekibi Amiens'te forma giyen Stiven Mendoza'nın transferi için önümüzdeki günlerde görüşmelere başlayacağı öğrenildi.

Fenerbahçe transferde vites arttırdı... Sarı lacivertliler, son olarak Novak, Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Mert Hakan Yandaş'a resmi imzayı attırmıştı.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından bu kez yeni bir iddia Kolombiya basınından geldi. Fotomaç'ın derlediği habere göre Fenerbahçe, şu anda Fransız kulübü Amiens'te forma giyen 28 yaşındaki kanat oyuncusu Stiven Mendoza'ya talip oldu.

Amiens'ın, 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Mendoza'yı satmak istediği öne sürüldü.

PORTO DA TALİP

Öte yandan Fenerbahçe ile birlikte Portekiz kulübü Porto'nun da oyuncunun transferi için girişimlerde bulunduğu yazıldı.

GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR

Fenerbahçe ve Porto'nun oyuncu için teklifini Amiens'e ilettiği, önümüzdeki günlerde iki kulüple de masaya oturacak Fransız ekibinin konu ile ilgili son kararını vereceği kaydedildi.

Stiven Mendoza, bu sezon toplamda 17 müsabakada rol alırken 6 gol üretme başarısı gösterdi.

DİĞER