07 Ağustos 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Mehmet Yozgatlı'yla yardımcı antrenör olarak anlaştı

İlk yardımcısı belli oldu! Kulübeye tanıdık isim...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 07.08.2020 Giriş Tarihi: 07.08.2020

Teknik direktörlük koltuğuna Erol Bulut'u oturtan , kulübeye de tanıdık bir ismi etti. Sarı-lacivertliler, yardımcı antrenör olarak 'yı kadrosuna dahil etti.

Teknik direktör olarak Erol Bulut ile anlaşan , kulübeye de takviye yaptı. Sarı-lacivertliler, yardımcı antrenör olarak ile anlaştı.

Anlaşmayı Mehmet Yozgatlı sosyal medya hesabından bu sözlerle duyurdu:

"4 yıl boyunca büyük onur ve gururla formasını giydiğim Fenerbahçemize şimdi teknik direktör Erol Bulut'un yardımcısı ve yol arkadaşı olarak geri döndüm. Fenerbahçemizin başarısı için, daha önce de olduğu gibi yine elimizden geleni yapacağız."

İşte Fenerbahçe'nin Fatih Terim planı haberin devamı

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