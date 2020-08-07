Fenerbahçe Mehmet Yozgatlı'yla yardımcı antrenör olarak anlaştı

Teknik direktörlük koltuğuna Erol Bulut'u oturtan Fenerbahçe, kulübeye de tanıdık bir ismi transfer etti. Sarı-lacivertliler, yardımcı antrenör olarak Mehmet Yozgatlı'yı kadrosuna dahil etti.

Teknik direktör olarak Erol Bulut ile anlaşan Fenerbahçe, kulübeye de takviye yaptı. Sarı-lacivertliler, yardımcı antrenör olarak Mehmet Yozgatlı ile anlaştı.

Anlaşmayı Mehmet Yozgatlı sosyal medya hesabından bu sözlerle duyurdu:

"4 yıl boyunca büyük onur ve gururla formasını giydiğim Fenerbahçemize şimdi teknik direktör Erol Bulut'un yardımcısı ve yol arkadaşı olarak geri döndüm. Fenerbahçemizin başarısı için, daha önce de olduğu gibi yine elimizden geleni yapacağız."

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