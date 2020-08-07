07 Ağustos 2020, Cuma

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Fenerbahçe transferde hız kesmiyor! 5. imza yolda

Teknik direktörlük koltuğuna Erol Bulut'un getirilmesiyle birlikte yeni sezonun kadrosunu kurmak için somut adımlar atmaya başlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Filip Novak transferlerini resmen açıklayan sarı-lacivertliler, 5. transferinde de mutlu sona yakın. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 07.08.2020 19:05 Güncelleme Tarihi: 07.08.2020 19:09
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Fenerbahçe transferde hız kesmiyor! 5. imza yolda

Sezonun sona ermesiyle birlikte yaz transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Fenerbahçe transferde hız kesmiyor! 5. imza yolda

Geçtiğimiz sezonu 53 puanla 7. sırada tamamlayarak zirvenin bir hayli uzağında kalan sarı-lacivertliler, yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefliyor.

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Fenerbahçe transferde hız kesmiyor! 5. imza yolda

Bu doğrultuda transferde gaza basan sarı-lacivertliler, aynı gün içerisinde açıkladığı 4 transferle adeta gövde gösterisi yaptı.

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Fenerbahçe transferde hız kesmiyor! 5. imza yolda

Kanarya, adı sık sık Galatasaray ile de anılan Mert Hakan Yandaş ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

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Fenerbahçe transferde hız kesmiyor! 5. imza yolda

Geçtiğimiz aylarda yollarını ayırdığı Mauricio Isla'nın da yerini dolduran Fenerbahçe, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren eski futbolcusu Gökhan Gönül ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

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