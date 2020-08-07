Fenerbahçe transferde hız kesmiyor! 5. imza yolda

Teknik direktörlük koltuğuna Erol Bulut'un getirilmesiyle birlikte yeni sezonun kadrosunu kurmak için somut adımlar atmaya başlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Filip Novak transferlerini resmen açıklayan sarı-lacivertliler, 5. transferinde de mutlu sona yakın. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





Giriş Tarihi: 07.08.2020 19:05 Güncelleme Tarihi: 07.08.2020 19:09 ABONE OL