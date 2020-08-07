İşte Fenerbahçe'nin Fatih Terim planı

Peki Fenerbahçe neye güvenerek bu transferleri gerçekleştiriyor? Gerçekleştirdiği bu transferlere Türkiye Futbol Federasyonu izin verecek mi? Futbolcuların lisanslarını tescil edecek mi? Hürriyet dün bu konu ile ilgili olarak ileri gelenlerin düşüncelerine başvurdu. Ortaya çıkan tablo şu: