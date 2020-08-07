07 Ağustos 2020, Cuma

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İşte Fenerbahçe'nin Fatih Terim planı

TFF'nin harcama limitlerini açıklamasından sonra büyük tepki gösteren Fenerbahçe, transferin açılmasıyla beraber Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak ve Mert Hakan Yandaş transferlerini duyurdu. Transfer yapması imkansız görünen sarı lacivertli ekibin transfer stratejisi belli oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 07.08.2020 10:49 Güncelleme Tarihi: 07.08.2020 10:55
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İşte Fenerbahçe'nin Fatih Terim planı

Fenerbahçe üst üste transfer bombalarını patlatıyor. Üstelik 64 milyon Euro olan takım harcama bütçesini TFF'nin açıkladığı 18.8 milyon Euro'ya indirmek zorunda olmasına rağmen...

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İşte Fenerbahçe'nin Fatih Terim planı

Peki Fenerbahçe neye güvenerek bu transferleri gerçekleştiriyor? Gerçekleştirdiği bu transferlere Türkiye Futbol Federasyonu izin verecek mi? Futbolcuların lisanslarını tescil edecek mi? Hürriyet dün bu konu ile ilgili olarak ileri gelenlerin düşüncelerine başvurdu. Ortaya çıkan tablo şu:

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İşte Fenerbahçe'nin Fatih Terim planı

"ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK AMA TFF ENGELİNİ AŞAMADIK"
Fenerbahçe eğer transferin son gününe kadar yeni kaynak yaratır, bankalarla borç yapılandırmaya gidip, oyuncu satışı gerçekleştirebilirse bu transferlere TFF'den izin alır.

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İşte Fenerbahçe'nin Fatih Terim planı

Ama ortada öyle rakamlar var ki bu ihtimalin gerçekleşme olasılığı çok düşük. Peki öyleyse Fenerbahçe ne yapmaya çalışıyor? Gelin bunları maddeler halinde sıralayalım.

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İşte Fenerbahçe'nin Fatih Terim planı

1- Sarı lacivertliler her ne olursa olsun transferleri yapıp Futbol Federasyonu'nun önüne koyacak. TFF lisans vermezse dönüp taraftarına "Biz elimizden geleni yaptık ama TFF engelini aşamadık" diyerek sezona düşük bütçeli bir takımla başlayacaklar.

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