06 Ağustos 2020, Perşembe
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Hasan Çavuşoğlu: Caulker için Fenerbahçe ile görüşmedik
Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, "Welinton ile netleşmiş bir şey yok. Oyuncu yurt dışında, gelince oturup konuşacağız. Beşiktaş'tan Fatih Aksoy ile ilgileniyoruz" ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu ayrıca Caulker, Bakasetas ve Emin Bayram için ise, "Caulker sözleşmesi devam eden oyuncu. Fenerbahçe ile görüşmedik. Bakasetas'ın serbest kalma bedeli 5 milyon Euro. Emin Bayram için ise girişimimiz yok" dedi.
06.08.2020
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