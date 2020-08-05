05 Ağustos 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Niclas Eliasson'dan Fenerbahçe ve transfer sözleri! "Kısa süre içinde..."

Yıldız isimden F.Bahçe sözleri! Kısa süre içinde...
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 05.08.2020

ekiplerinden 'de forma giyen ve adı Fenerbahçe ile anılan İsveçli futbolcu Niclas Eliasson, ülke basınına açıklamalarda bulundu. Eliasson, Celtic, Lazio ve Fenerbahçe'nin kendisine olan ilgisiyle ilgili "Bu tabii ki gurur verici. Çocukken her zaman Avrupa'nın üç veya dört büyük liginden birinde oynamak istedim. Bunu hayal ediyordum. Hayalimi kısa süre içerisinde yerine getirmeyi umuyorum." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin yaz transfer sezonunda kadrosuna katmayı hedeflediği isimlerden biri olan 'in kanat oyuncusu Niclas Eliasson, transferine ilişkin konuştu.

Fotomaç'ın derlediği habere göre, 24 yaşındaki İsveçli yıldıza Celtic, Lazio ve Fenerbahçe'nin ilgisi sorulduğunda, "Bu tabii ki gurur verici. Çocukken her zaman Avrupa'nın üç veya dört büyük liginden birinde oynamak istedim. Bunu hayal ediyordum. Hayalimi kısa süre içerisinde yerine getirmeyi umuyorum." dedi.

Yıldız futbolcu konuşmasının devamında, "Bristol ile sözleşme uzatma konusunda küçük bir diyaloğumuz odu. Ancak transfer sezonunda diğer takımlar Bristol'den daha hızlı davranabilir. Bunu menajerime bıraktım. Eğer isterlerse Bristol ile konuşurum. Masada olan ciddi bir teklif varsa, Bristol veya bir başka kulüp, onları dinlerim." dedi.

Niclas Eliasson, bu sezon toplamda 40 maça çıkarken 3 gol 13 asist yapmıştı.

Mert Hakan Yandaş'tan dikkat çeken paylaşım... haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe Erol Bulut'u resmen açıkladı Fenerbahçe Erol Bulut'u resmen açıkladı
Canlı yayında açıkladı! İşte F.Bahçe'nin yeni stoperi Canlı yayında açıkladı! İşte F.Bahçe'nin yeni stoperi
Mert Hakan Yandaş'tan dikkat çeken paylaşım... Mert Hakan Yandaş'tan dikkat çeken paylaşım...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör