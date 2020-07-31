31 Temmuz 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Vedat Muriç için kuyruk uzuyor

Vedat Muriç için kuyruk uzuyor
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 31.07.2020

Başkan 'un çok iyi bir teklif gelmesi halinde satmayı düşünebileceklerini söylediği Vedat Muriç'in taliplileri artıyor.

Başkan 'un çok iyi bir teklif gelmesi halinde satmayı düşünebileceklerini söylediği Vedat Muriç'in taliplileri artıyor. Leicester ve Lazio'nun ardından Tottenham ile 'in de Kosovalı golcüyü transfer listesine aldığı bildirildi. Yönetim, karar vermek için resmi teklifleri bekliyor.
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