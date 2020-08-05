Luiz Gustavo için piyango

Kanarya'nın yıldızı Gustavo'nun transferi için Fransız devi Lyon düğmeye bastı.

Kanarya'nın yıldızı Gustavo'nun transferi için Fransız devi Lyon düğmeye bastı. Lyon'un Gustavo transferinde ısrarcı olduğu Brezilyalı futbolcunun da sarı lacivertlilerden ayrılmaya sıcak baktığı öğrenildi. Fenerbahçe, 2.7 milyon euro ücret alan Gustavo'nun maaş yükünden kurtulmak istiyor.

DİĞER