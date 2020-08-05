05 Ağustos 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Luiz Gustavo için piyango

Luiz Gustavo için piyango
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 05.08.2020

'nın yıldızı Gustavo'nun transferi için devi Lyon düğmeye bastı.

'nın yıldızı Gustavo'nun transferi için devi Lyon düğmeye bastı. Lyon'un Gustavo transferinde ısrarcı olduğu Brezilyalı futbolcunun da sarı lacivertlilerden ayrılmaya sıcak baktığı öğrenildi. Fenerbahçe, 2.7 milyon euro ücret alan Gustavo'nun maaş yükünden kurtulmak istiyor.

Kerem Aktürkoğlu'ndan flaş Fenerbahçe itirafı! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Max Kruse dönmek istiyor Max Kruse dönmek istiyor
Kurtarıcı! Vedat Muriqi'ye dev teklif... Kurtarıcı! Vedat Muriqi'ye dev teklif...
Fenerbahçe'ye bir şok da FIFA'dan! Fenerbahçe'ye bir şok da FIFA'dan!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör