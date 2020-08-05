05 Ağustos 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Emre Belözoğlu'ndan flaş karar! Gelecek sezon Fenerbahçe'de...

Belözoğlu'ndan flaş karar! Gelecek sezon...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 05.08.2020

Fenerbahçe'de sözleşmesi biten ve sportif direktör olması beklenen Emre Belözoğlu, harcama limitleri sonrasında fikrini değiştirebileceği kaydedildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de sezonun sona ermesiyle beraber Sportif Direktör olması beklenilen Emre Belözoğlu'ndan sürpriz bir karar çıkabilir.

Tecrübe abidesi, en son Süper Lig'de Çaykur Rizespor karşısında sahaya çıkmış ve kariyerinin son maçında golle buluşmayı başarmıştı.

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FUTBOLU BIRAKMIYOR MU?

Takvim'de yer alan habere göre TFF'nin harcama limitleri konusundaki açıklamasıyla beraber Emre Belözoğlu, gelecek sezon futbol sahalarında kalma kararı alabilir.

MAAŞI NASIL OLACAK?

Öte yandan Emre Belözoğlu'nun bu kararıyla beraber 'maç başı ücret' karşılığında sarı lacivertlilerde 1 sene daha futbol oynayabileceği aktarıldı.

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