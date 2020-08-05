Max Kruse dönmek istiyor

Alman oyuncunun menajeri, yönetici Selahattin Baki ile görüşüp Max’in tekrar F.Bahçe forması giymek istediğini iletti.

Sarı-lacivertli takım için dün flaş bir iddia ortaya atıldı. Max Kruse'nin menajeri Ersin Akan'ın, yönetici Selahattin Baki ile görüştüğü öne sürüldü. Buna göre Akan, Alman futbolcunun pandemi döneminde yaşadığı bunalım yüzünden aldığı ani bir kararla Fenerbahçe'den ayrıldığını ve verdiği karar yüzünden pişman olduğunu söyledi. Eğer Başkan Ali Koç ve Emre Belözoğlu da kabul ederse geri dönmek istediğini bildirdi. Galatasaray'ın oyuncusuyla ilgilendiğini ancak Kruse'nin, "Türkiye'de sadece Fenerbahçe'de oynarım" diyerek teklifi reddettiğini bildirdi. Baki'nin ise teklife sıcak bakmadığı kaydedildi.

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