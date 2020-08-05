05 Ağustos 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe itirafı!

Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe itirafı!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 05.08.2020

Galatasaray'ın Anadold Erzincanspor'dan kadrosuna kattığı Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe itirafı geldi. Arkadaşlarının Fenerbahçe'ye gitmesini söylediğini ifade eden genç yıldız adayı, Galatasaray'da kendini göstereceğine inandığını açıkladı.

Erzincan'dan transfer edilen Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray forması giyecek olmanın kendisini heyecanlandırdığını söyledi. Kerem, "Arkadaşlarım bana 'Galatasaray'a gitme kulübede futbolu unutursun. Fenerbahçe senin için daha iyi tercih' dediler. Ama ben, futbolu unutacaksam Galatasaray'da unutayım" diye konuştu. Kerem, kendini göstereceğine inandığını da kaydetti.

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