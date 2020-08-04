04 Ağustos 2020, Salı
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Sabah'ın haberine göre; 28 yaşındaki futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Eintracht Frankfurt 1.5 milyon Euro isterken, Fenerbahçe ise 500 bin Euro seviyesine çekilmesi halinde oyuncuyu bonservisi ile kadrosuna katacak.
Fenerbahçe Falette için 500 bin Euro teklif etti
Fenerbahçe'nin ocak ayında Frankfurt’tan kiraladığı Falette için 500 bin Euro’luk teklif yaptığı öğrenildi. Alman ekibinin ise 1.5 milyon Euro istediği ve taraflar arasında görüşmelerin sürdüğü ifade edildi. Gineli stoper bu sezon 12 karşılaşamda görev adlı.
Devre arasında kiralanan ve 1.5 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunan Simon Falette için Fenerbahçe henüz hamle yapmadı. Gineli stoper ise sarı-lacivertli kulüpten haber bekliyor. Ailesini pandemi öncesinde İstanbul'a getiren deneyimli oyuncu, Türkiye'den de henüz ayrılmadı. Bu sezon 8 lig karşılaşmasında sahaya çıkan ve 4 kez de Türkiye Kupası maçında takımına katkı sağlayan oyuncu Almanya'ya dönmek istemezken, iki takım arasında ise görüşmeler daha başlamadı.
Sabah'ın haberine göre; 28 yaşındaki futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Eintracht Frankfurt 1.5 milyon Euro isterken, Fenerbahçe ise 500 bin Euro seviyesine çekilmesi halinde oyuncuyu bonservisi ile kadrosuna katacak.
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