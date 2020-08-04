04 Ağustos 2020, Salı
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Takım kaptanlarından Hasan Ali Kaldırım'ın, şampiyon Medipol Başakşehir'le anlaşmaya yakın olduğu belirlendi.
Yönetim bayram sonrası futbolcuyla görüşme yapacak olsa da iki tarafın anlaşmasının zor olduğu ifade edildi.
Hasan Ali Kaldırım Başakşehir yolunda
Fenerbahçe'de en çok tartışılan futbolcu olan Hasan Ali Kaldırım sözleşmesinin sona ermesinin ardından birçok takımla görüşmelere başladı. Tecrübeli futbolcu için en güçlü adayın Medipol Başakşehir olduğu iddia edildi.
Takım kaptanlarından Hasan Ali Kaldırım'ın, şampiyon Medipol Başakşehir'le anlaşmaya yakın olduğu belirlendi.
Ozan Tufan ve Nabil Dirar ile yeni sözleşme yapan yönetim kontratı biten diğer isim Hasan Ali için benzer bir yol izlemedi.
Yönetim bayram sonrası futbolcuyla görüşme yapacak olsa da iki tarafın anlaşmasının zor olduğu ifade edildi.
Milliyet'in haberine göre, bu nedenle Hasan Ali kendisine gelen teklifleri değerlendirmeye aldı.
Serbest durumda bulunan deneyimli oyuncunun yeni sezonda Medipol Başakşehir forması giymeye yakın olduğu kaydedildi.
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