04 Ağustos 2020, Salı

FENERBAHÇE

Hasan Ali Kaldırım Başakşehir yolunda

Asya Yakası'ndan Avrupa'ya! Hasan Ali...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 04.08.2020

Fenerbahçe'de en çok tartışılan futbolcu olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından birçok takımla görüşmelere başladı. Tecrübeli futbolcu için en güçlü adayın Medipol olduğu iddia edildi.

Takım kaptanlarından 'ın, şampiyon Medipol 'le anlaşmaya yakın olduğu belirlendi.

Ozan Tufan ve Nabil Dirar ile yeni sözleşme yapan yönetim kontratı biten diğer isim Hasan Ali için benzer bir yol izlemedi.

Yönetim bayram sonrası futbolcuyla görüşme yapacak olsa da iki tarafın anlaşmasının zor olduğu ifade edildi.

Milliyet'in haberine göre, bu nedenle Hasan Ali kendisine gelen teklifleri değerlendirmeye aldı.

Serbest durumda bulunan deneyimli oyuncunun yeni sezonda Medipol Başakşehir forması giymeye yakın olduğu kaydedildi.

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