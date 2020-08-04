Fenerbahçe'ye Frey piyangosu! İşte yeni takımı

TFF 1. Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayarak direkt Süper Lig'e yükselen BB Erzurumspor transfer atağına başladı. Ligin yeni ekibi, bonservisi Fenerbahçe’de bulunan İsviçreli forvet Frey'in peşine düştü. 1.90’lık kule 1 yıl kiralanacak.

Dadaşlar geçen sezon daha çok savunma performansıyla öne çıkmıştı. 34 haftada sadece 42 gol atan mavi- beyazlıların gündeminde Michael Frey var. Erzurumsporlu idareciler, bonservisi Fenerbahçe'de bulunan İsviçreli forvet için girişimlerine başladı. Sarı-lacivertlilerin gelecek sezon kadroda düşünülmeyen 26 yaşında ve 1.90 boyundaki golcüyü, Anadolu'nun köklü temsilcisine kiralayabileceği kaydedildi. Erzurumspor'da geçen sezon Pote ve Hamroun 7'şer golle takımın en skorer isimleri olmuşlardı.

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