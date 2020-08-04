04 Ağustos 2020, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'ye Frey piyangosu! İşte yeni takımı

Frey piyangosu!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 04.08.2020 Giriş Tarihi: 04.08.2020

1. Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayarak direkt Süper Lig'e yükselen BB Erzurumspor transfer atağına başladı. Ligin yeni ekibi, bonservisi Fenerbahçe’de bulunan İsviçreli forvet Frey'in peşine düştü. 1.90’lık kule 1 yıl kiralanacak.

Dadaşlar geçen sezon daha çok savunma performansıyla öne çıkmıştı. 34 haftada sadece 42 gol atan mavi- beyazlıların gündeminde Michael Frey var. Erzurumsporlu idareciler, bonservisi Fenerbahçe'de bulunan İsviçreli forvet için girişimlerine başladı. Sarı-lacivertlilerin gelecek sezon kadroda düşünülmeyen 26 yaşında ve 1.90 boyundaki golcüyü, Anadolu'nun köklü temsilcisine kiralayabileceği kaydedildi. Erzurumspor'da geçen sezon Pote ve Hamroun 7'şer golle takımın en skorer isimleri olmuşlardı.

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