29 Temmuz 2020, Çarşamba
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Vedat Muriqi'ye Premier Lig'den bir talip daha!
Geride bıraktığımız sezon hem Fenerbahçe hem de Kosova Milli Takımı ile gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin radarına giren Vedat Muriqi'nin talipleri artıyor. Napoli, Lazio, Tottenham ve West Bromwich'in kadrosuna katmak istediği yıldız futbolcuya Leicester City de talip oldu.
İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester City, Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi'ye talip oldu.
Fenerbahçe'de bu sezon pandemi öncesinde iyi performans gösteren golcü futbolcu Vedat Muriqi'ye İngiliz temsilcisi Leicester City'nin talip olduğu iddia edildi. İngiliz basınında yer alan habere göre Leicester'ın 26 yaşındaki futbolcu için önümüzdeki günlerde sarı-lacivertlilerin kapısını çalacağı belirtildi.
Muriqi bu sezon Fenerbahçe formasıyla 36 resmi müsabakaya çıktı ve 17 gol, 6 asistlik performans gösterdi.
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