03 Ağustos 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den sol kanada 5 aday! Cimbom'un eski yıldızı da listede

F.Bahçe'den sol kanada 5 aday! Cimbom'un eski yıldızı da listede
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 03.08.2020

Yeni sezon için hummalı bir çalışma içinde olan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları aralıksız devam ediyor. Sarı-lacivertliler özellikle sol kanat mevki için arayışlarını sürdürürken 5 adayı belirledi. İşte o isimler...

Transfer çalışmalarını aralıksız sürdüren Fenerbahçe'nin sol kanat için düşündüğü ilk isim eski Galatasaraylı Bruma. Büyük umutlarla gittiği PSV'de bekleneni veremeyen 25 yaşındaki Portekizli için bu hafta içinde yeni girişimde bulunulacak. Öncelikle maliyeti düşük isimleri ya da kiralama yolunu tercih eden Fenerbahçe'nin diğer sol kanat adayları şunlar: Bakery Jatta (Hamburg), Lorenzo Melgarejo (Kulüpsüz), Chidera Ejuke (Heerenveen), Yacine Brahimi (Al Rayyan).

Transfer bombası patlıyor! Yıldız isim F.Bahçe'ye evet dedi haberin devamı

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