Fenerbahçe'de harcama limiti kararı bekleniyor

Fenerbahçe'de gözler TFF'den gelecek takım harcama limitlerine çevrildi. Kararın 4 Ağustos ayından önce duyurulması bekleniyor.

Fenerbahçe'de gözler TFF'den gelecek takım harcama limitlerine çevrildi. Kararın 4 Ağustos ayından önce duyurulması bekleniyor. Yönetim, limitler belli olunca anlaştığı isimlere imza attırmaya başlayacak. Şimdiye kadar Mert Hakan, İsmail Yüksek ve Barış Sungur ile kesin anlaşan Kanarya eski yıldızı Gökhan Gönül ve Darri ile de söz kesti.

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