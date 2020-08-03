03 Ağustos 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Garry Rodrigues Al Ittihad kulübüne açtığı davayı kazandı

FIFA Rodrigues kararını açıkladı!
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 03.08.2020 Giriş Tarihi: 03.08.2020

FIFA, kararını açıkladı. forması giyen Garry Rodrigues, kulübünü FIFA'ya şikayet etmişti. FIFA kararını açıkladı. İşte detaylar...

'de kiralık olarak forma giyen , maaşlarını alamadığı gerekçesiyle bonservisini elinde bulunduran kulübünü FIFA'ya şikayet etmişti. FIFA, söz konusu davayla ilgili kararını yayımladı.

Fanatik'te yer alan habere göre; Suudi Arabistan basınına sızan kararda Al Ittihad'ın Yeşil Burun Adalı futbolcuya 516 bin 432 Euro ve şu ana kadarki yasal faizlerini tazmin etmeye mahkum etti. Kararda belirtilen ödemelerin 45 gün içinde gerçekleştirilmemesi durumunda ise FIFA'nın Suudi kulübüne transfer yasağı getireceği vurgulandı. İşte Rodrigues'e yapılacak ödeme planı:

4 Kasım 2019'a ait 100 Euro + %5 faizi

1 Kasım 2019'a ait 129 bin 83 Euro + %5 faizi

1 Aralık 2019'a ait 129 bin 83 Euro + %5 faizi

1 Ocak 2020'ye ait 129 bin 83 Euro + %5 faizi

1 Şubat 2020'ye ait 129 bin 83 Euro + %5 faizi

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Erol Bulut'un planı belli oldu! 4 aşamada başarı Erol Bulut'un planı belli oldu! 4 aşamada başarı
F.Bahçe'den sol kanada 5 aday! Cimbom'un eski yıldızı da listede F.Bahçe'den sol kanada 5 aday! Cimbom'un eski yıldızı da listede
Transfer bombası patlıyor! Yıldız isim F.Bahçe'ye evet dedi Transfer bombası patlıyor! Yıldız isim F.Bahçe'ye evet dedi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör