03 Ağustos 2020, Pazartesi

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Transferde bomba patlıyor! Beşiktaş'ın yıldızı Fenerbahçe'ye geliyor!

Süper Lig'de gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş ve Fenerbahçe transferde de yarış halindeyken, Fenerbahçe'den kritik bir hamle geldi. Beşiktaş'ın yıldızı Fenerbahçe'ye transfer oluyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 03.08.2020 13:47 Güncelleme Tarihi: 03.08.2020 13:49
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Transferde bomba patlıyor! Beşiktaş'ın yıldızı Fenerbahçe'ye geliyor!

Süper Lig'in tamamlanmasıyla kulüpler gelecek sezon hazırlıkları için hummalı bir çalışma içerisine girmiş durumda.

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Transferde bomba patlıyor! Beşiktaş'ın yıldızı Fenerbahçe'ye geliyor!

Bu sezon beklentilerin çok altında kalan Fenerbahçe ve son haftalarda yakaladığı çıkışı yeni sezonda sürdürürerek şampiyonluk kupasına ulaşmak isteyen Beşiktaş'ta çalışmlarına tam gaz devam ediyor.

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Transferde bomba patlıyor! Beşiktaş'ın yıldızı Fenerbahçe'ye geliyor!

Birçok isimle temas halinde olan iki dev kulüp, transfer tescil döneminin başlamasına çok az bir zaman kala transferde bir kez daha karşı karşıya. İşte detaylar...

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Transferde bomba patlıyor! Beşiktaş'ın yıldızı Fenerbahçe'ye geliyor!

Son yıllarda ezeli rakiplerinden yaptığı transferlerle dikkatleri çeken Fenerbahçe büyük bombayı patlatıyor...

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Transferde bomba patlıyor! Beşiktaş'ın yıldızı Fenerbahçe'ye geliyor!

Takvim'in haberine göre; Sarı-Lacivertliler, Beşiktaş'ın yıldızı Dorukhan Toköz'le anlaşma sağladı. 1 yıl sözleşmesi kalan milli futbolcu bir süredir Siyah-Beyazlı yönetimle anlaşmaksız yaşıyordu.

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