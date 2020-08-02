02 Ağustos 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Damien Comolli'ye ölüm tehdidi! Soruşturma başlatıldı

Damien Comolli'ye ölüm tehdidi! Soruşturma başlatıldı
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 02.08.2020

2. Ligi'ne düşen Toulouse'un başkanı Damien Comolli'ye ölüm tehditleri yapıldığı ve polisin soruşturma başlattığı bildirildi.

'de sportif direktörlük yapan ve şu an Ligue 2 ekibi Toulouse'un başkanı olan Damien Comolli'ye ölüm tehditleri yapıldı.

L'Equipe'te yer alan habere göre; Instagram'daki tehditler üzerine polis soruşturma başlattı.

Bu sezon Ligue 2'ye düşen Toulouse'un 19 yıldır başkanlığını yürüten Olivier Sadran, bugün kulüpteki hisselerinin %85'ini Amerikan Redbird Capital Partners adlı bir şirkete devrederken bu sayede Comolli de kulübün yeni patronu olarak görevine başlamıştı.

Comolli’nin gözü F.Bahçeli 2 yıldızda! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Max Kruse Almanya'da paylaşılamıyor! Max Kruse Almanya'da paylaşılamıyor!
F.Bahçe'de bir ayrılık daha! Yeni takımını duyurdular F.Bahçe'de bir ayrılık daha! Yeni takımını duyurdular
Fenerbahçe'den Hulk bombası! Görüşmeler başladı Fenerbahçe'den Hulk bombası! Görüşmeler başladı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör