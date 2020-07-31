31 Temmuz 2020, Cuma

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Damien Comolli'nin gözü Fenerbahçeli 2 yıldızda! Transfer...

Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli, geçtiğimiz haftalarda Fransız kulübü Toulouse'a başkan olmuştu. Fransız futbol adamı, sarı-lacivertli kulüpte takımda istenmeyen 2 isme kancayı taktı. İşte o transfer harekatı...

Giriş Tarihi: 31.07.2020 09:30 Güncelleme Tarihi: 31.07.2020 09:33
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Damien Comolli'nin gözü Fenerbahçeli 2 yıldızda! Transfer...

Süper Lig'de bu sezon istediği başarıyı yakalayamayan Fenerbahçe, gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak için harekete geçti.

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Damien Comolli'nin gözü Fenerbahçeli 2 yıldızda! Transfer...

Sarı-lacivertli takım yapacağı takviyelerle önemli isimleri renklerine bağlamayı hedefliyor.

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Damien Comolli'nin gözü Fenerbahçeli 2 yıldızda! Transfer...

Öte yandan Fenerbahçe'de gözden çıkarılan isimler de mevcut. Bu yıldızlardan ikisine takımın eski sportif direktörü Damien Comolli talip oldu.

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Damien Comolli'nin gözü Fenerbahçeli 2 yıldızda! Transfer...

Fenerbahçe'de yeni sezonun kadrosunda düşünülmeyen Miha Zajc ve Michael Frey, Toulouse'un gündeminde.

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Damien Comolli'nin gözü Fenerbahçeli 2 yıldızda! Transfer...

Foot Mercato, Fransız kulübünde başkanlığına getirilen Damien Comolli'nin eski oyuncuları için girişimde bulunabileceğini duyurdu.

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