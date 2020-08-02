02 Ağustos 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Max Kruse Almanya'da paylaşılamıyor! Transfer için tarih verdiler...

Max Kruse Almanya'da paylaşılamıyor!
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 02.08.2020 Giriş Tarihi: 02.08.2020

Corona virüsü salgını sürecinde ile olaylı bir şekilde yollarını ayıran için iki kulüp teklif yaptı. Max Kruse'nin transferi için tarih verildi.

'den sürpriz bir şekilde ayrılan ve sarı lacivertlilerle davalık olan 'ye 'da talip üstüne talip çıkıyor. Daha önce kendisini isteyen takımların 'Fenerbahçe davasınadn dolayı çekindiği' ifade edilen Alman yıldız için bu kez bambaşka bir haber gündeme geldi. Sport1.de adlı internet sitesinin konu ile ilgili aktardığı haberde Max Kruse ile , resmi görüşmelerine başladı bile.

KARAR İÇİN TARİH...

Yaşanan bu gelişmenin ardından Werder Bremen'in, 14 Ağustos'ta başlayacak yeni sezon kampına kadar son kararını vereceği ifade edildi.

SCHALKE DE İSTİYOR

Öte yandan milli futbolcumuz Ozan Kabak'ın da formasını terlettiği Schalke 04'ün de Max Kruse'nin peşine düştüğü ifade edildi. Schalke'nin yanısıra Union Berlin ile Kruse flörtü de sürüyor.

Süper Lig'in yıldızı F.Bahçe yolunda! Bayramdan sonra transfer bitirilecek haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Damien Comolli'ye ölüm tehdidi! Soruşturma başlatıldı Damien Comolli'ye ölüm tehdidi! Soruşturma başlatıldı
F.Bahçe'de bir ayrılık daha! Yeni takımını duyurdular F.Bahçe'de bir ayrılık daha! Yeni takımını duyurdular
Fenerbahçe'den Hulk bombası! Görüşmeler başladı Fenerbahçe'den Hulk bombası! Görüşmeler başladı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör