26 Temmuz 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Erol Bulut'tan Fenerbahçe açıklaması! "Çarşamba günü..."

Erol Bulut'tan Fenerbahçe açıklaması! Çarşamba günü...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 26.07.2020

Aytemiz Alanyaspor , Süper Lig'in 34. haftasında 3-2 kazandıkları İttifak Holding maçının ardından açıklamalarda bulundu. Yeni sezonda Fenerbahçe'nin başına geçeceği konuşulan Bulut, konuyla ilgili "Çarşamba günü final var, finalden sonra netleşecek" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 34'üncü haftasında Avrupa Kupalarına katılma mücadelesi veren Alanyaspor deplasmanda ile karşı karşıya geldi.

Zorlu karşılaşmada Akdeniz temsilcisi sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Alanyaspor karşılaşmanın ardından geleceği ile ilgili açıklamalarda bulundu.

EROL BULUT'TAN FLAŞ AÇIKLAMA

Alanyaspor teknik direktörü Erol Bulut, Çarşamba günü Türkiye Kupası'nda ile oynayacakları maçın ardından Fenerbahçe teknik direktörlüğü için durumun netleşeceğini açıkladı.

"FİNALDEN SONRA NETLEŞECEK"

Fenerbahçe ile anlaşmaya varan ve önümüzdeki hafta resmi olarak açıklanması beklenen Erol Bulut, "Fenerbahçe'ye gidecek misiniz?" şeklinde kendisine yöneltilen soruya; "Çarşamba günü final var, finalden sonra netleşecek" şeklinde cevap verdi.

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