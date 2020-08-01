01 Ağustos 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den stoper atağı! Erol Bulut ile birlikte gelecek

F.Bahçe'den stoper atağı! Erol Bulut ile birlikte gelecek
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 01.08.2020

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olması beklenen önceliği savunma güvenliğine veriyor. 45 yaşındaki hocanın, bu kapsamda yönetimden Alanyaspor'dan öğrencisi Steven Caulker'in transfer edilmesini istediği öğrenildi.

Sarı-lacivertliler, 28 yaşındaki stoperi kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Sierra Leone asıllı İngiliz savunmacı, bu sezon Alanyaspor formasıyla 37 maça çıkttı ve 1 gol+6 asistlik performansıyla takımının başarısında önemli rol oynayan isimler arasında yer aldı. Alanyaspor ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Caulker için Fenerbahçe'nin takas kozunu da kullanması bekleniyor.

LIVERPOOL VE TOTTENHAM'DA FORMA GİYDİ
1 .91 boyundaki Caulker, İngiltere 'nda 1 kez oynayıp 1 gol attı. Tottenham (29 maç/2 gol/2 asist) ve Liverpool (4 maç) kariyeri de bulunan tecrübeli oyuncu sağ ve sol stoper oynayabiliyor.

(Fotomaç)

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