Fenerbahçe'den stoper atağı! Erol Bulut ile birlikte gelecek
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olması beklenen Erol Bulut önceliği savunma güvenliğine veriyor. 45 yaşındaki hocanın, bu kapsamda yönetimden Alanyaspor'dan öğrencisi Steven Caulker'in transfer edilmesini istediği öğrenildi.
Sarı-lacivertliler, 28 yaşındaki stoperi kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Sierra Leone asıllı İngiliz savunmacı, bu sezon Alanyaspor formasıyla 37 maça çıkttı ve 1 gol+6 asistlik performansıyla takımının başarısında önemli rol oynayan isimler arasında yer aldı. Alanyaspor ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Caulker için Fenerbahçe'nin takas kozunu da kullanması bekleniyor.
LIVERPOOL VE TOTTENHAM'DA FORMA GİYDİ
1 .91 boyundaki Caulker, İngiltere Milli Takımı'nda 1 kez oynayıp 1 gol attı. Tottenham (29 maç/2 gol/2 asist) ve Liverpool (4 maç) kariyeri de bulunan tecrübeli oyuncu sağ ve sol stoper oynayabiliyor.
(Fotomaç)
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