İmza şov! Fenerbahçe'de bombalar patlayacak...
Teknik direktör Erol Bulut'u takımın başına getirme kararı alan Fenerbahçe'de imzalar peş peşe gelecek. Bir süredir transfer çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertli kurmaylar, anlaşma sağlanan isimleri 4 Ağustos'tan sonra açıklayacak. İşte Fenerbahçe'nin imza attıracağı yıldız futbolcular...
Kurban Bayramı'nın sona ereceği gün Fenerbahçe'de şov başlayacak. Sarı-lacivertliler, transfer sezonunun resmen açılacağı 4 Agustos'tan sonra anlaşma sağladığı isimlere imzaları attıracak.
Takımı Erol Bulut'a emanet etme kararı alan sarı-lacivertli kurmaylar, transfer bombalarını bir bir patlatarak büyük bir sükse yaratmayı amaçlıyor.
İLK İMZA MERT HAKAN!
Fenerbahçe ilk olarak Sivasspor'dan ayrılan ve her konuda anlaşmaya varılan Mert Hakan Yandaş'a imza attıracak.
GÖKHAN GÖNÜL VE CANER DÖNÜYOR!
Beşiktaş'tan ayrılma kararı alan Gökhan Gönül ve Caner Erkin de Fenerbahçe'ye geri dönecek. Sarı-laciverliler eski yıldızlarını takıma geri kazandırarak imza törenlerine devam edecek.
SAVUNMAYA ALPASLAN!
Süper Lig'in en golcü stoperi olarak adından söz ettiren Alpaslan Öztürk, Fenerbahçe'nin listesindeki isimler arasında yer alıyor.
1 yıl daha sözleşmesinin kaldığı Göztepe'nin 27 yaşındaki oyuncunun satışına sıcak baktığı belirtilirken, kısa süre içinde somut adımlar atılabileceği kaydediliyor. Göz-Göz formasıyla bu sezon 24 lig maçına çıkan Alpaslan, 7 de gol attı.
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