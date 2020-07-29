29 Temmuz 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

İmza şov! Fenerbahçe'de bombalar patlayacak...

İmza şov! Fenerbahçe'de bombalar patlayacak...
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 29.07.2020 Giriş Tarihi: 29.07.2020

Teknik direktör Erol Bulut'u takımın başına getirme kararı alan Fenerbahçe'de imzalar peş peşe gelecek. Bir süredir transfer çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertli kurmaylar, anlaşma sağlanan isimleri 4 Ağustos'tan sonra açıklayacak. İşte Fenerbahçe'nin imza attıracağı yıldız futbolcular...

Kurban Bayramı'nın sona ereceği gün Fenerbahçe'de şov başlayacak. Sarı-lacivertliler, transfer sezonunun resmen açılacağı 4 Agustos'tan sonra anlaşma sağladığı isimlere imzaları attıracak.

Takımı Erol Bulut'a emanet etme kararı alan sarı-lacivertli kurmaylar, transfer bombalarını bir bir patlatarak büyük bir sükse yaratmayı amaçlıyor.

İLK İMZA MERT HAKAN!
Fenerbahçe ilk olarak Sivasspor'dan ayrılan ve her konuda anlaşmaya varılan Mert Hakan Yandaş'a imza attıracak.

GÖKHAN GÖNÜL VE CANER DÖNÜYOR!
Beşiktaş'tan ayrılma kararı alan ve de Fenerbahçe'ye geri dönecek. Sarı-laciverliler eski yıldızlarını takıma geri kazandırarak imza törenlerine devam edecek.

SAVUNMAYA ALPASLAN!
Süper Lig'in en golcü stoperi olarak adından söz ettiren Alpaslan Öztürk, Fenerbahçe'nin listesindeki isimler arasında yer alıyor.

1 yıl daha sözleşmesinin kaldığı Göztepe'nin 27 yaşındaki oyuncunun satışına sıcak baktığı belirtilirken, kısa süre içinde somut adımlar atılabileceği kaydediliyor. Göz-Göz formasıyla bu sezon 24 lig maçına çıkan Alpaslan, 7 de gol attı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Süper Lig devinden Smolov bombası! Menajeriyle görüşüldü Süper Lig devinden Smolov bombası! Menajeriyle görüşüldü
Bild'den flaş iddia! Falette... Bild'den flaş iddia! Falette...
En istikrarlı isim Altay En istikrarlı isim Altay
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör