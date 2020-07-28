Tribünde şampiyon Fenerbahçe

2019-20 sezonu seyirci ortalamaları belli oldu. Fenerbahçe, iç saha maçlarında 38 bin 018 taraftar ortalaması ile yine ilk sırada yer aldı.

2019-20 sezonu seyirci ortalamaları belli oldu. Fenerbahçe, iç saha maçlarında 38 bin 018 taraftar ortalaması ile yine ilk sırada yer aldı. Galatasaray (34 bin 947) ikinciliği elde ederken, Trabzonspor (29 bin 835) üçüncü, Beşiktaş (28 bin 242) dördüncü oldu. Anadolu ekiplerinin 4 büyüklerle olan maçlarında da en fazla seyircili karşılaşmalar Fenerbahçe ile olan müsabakalar oldu. 11.918 ortalaması olan Sivasspor, F.Bahçe maçında 21.214 seyirciye oynadı.

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