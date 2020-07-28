28 Temmuz 2020, Salı

FENERBAHÇE

Tribünde şampiyon Fenerbahçe

Tribünde şampiyon Fenerbahçe
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 28.07.2020

2019-20 sezonu seyirci ortalamaları belli oldu. Fenerbahçe, iç saha maçlarında 38 bin 018 taraftar ortalaması ile yine ilk sırada yer aldı.

2019-20 sezonu seyirci ortalamaları belli oldu. Fenerbahçe, iç saha maçlarında 38 bin 018 taraftar ortalaması ile yine ilk sırada yer aldı. Galatasaray (34 bin 947) ikinciliği elde ederken, (29 bin 835) üçüncü, (28 bin 242) dördüncü oldu. Anadolu ekiplerinin 4 büyüklerle olan maçlarında da en fazla seyircili karşılaşmalar Fenerbahçe ile olan müsabakalar oldu. 11.918 ortalaması olan , F.Bahçe maçında 21.214 seyirciye oynadı.

Skrtel'den F.Bahçe itirafı! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçe golcüsünü İtalya'da buldu! Menajeriyle temas kuruldu F.Bahçe golcüsünü İtalya'da buldu! Menajeriyle temas kuruldu
10 numaraya Felix 10 numaraya Felix
Skrtel'den F.Bahçe itirafı! Takımdan ayrılmadan önce... Skrtel'den F.Bahçe itirafı! "Takımdan ayrılmadan önce..."
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör