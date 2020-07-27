Martin Skrtel'den Fenerbahçe itirafı! "Takımdan ayrılmadan önce..."

Fenerbahçe ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından 2019-2020 sezonunun başında Başakşehir'e transfer olan ve turuncu-lacivertli takımla şampiyonluğa uzanan Martin Skrtel, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Slovak futbolcu, sarı-lacivertli kulüpten ayrılmadan önce yönetimle 2-3 ay boyunca görüştüğünü ve sözleşme uzatmamanın kendisini üzdüğünü söyledi.

Başakşehir ile şampiyonluğa ulaşan Martin Skrtel, beIN SPORTS'ta geçen sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılmasının nedeni ile ilgili konuştu.

Slovak oyuncu, "Fenerbahçe sözleşmemi uzatmadığında üzüldüm. 3 yıl orada forma giymiştim, İstanbul'a alışmıştım, ailem alışmıştı. 2-3 ay Fenerbahçe ile görüştüm. Bir takım kontratlar üzerinde görüştük, onların ve benim farklı fikirlerim vardı, anlaşmaya varamadık. Bir nedenden, kontratımı uzatmama kararı aldılar. Sadece ben değil, birkaç başka oyuncunun da sözleşmesini uzatmadılar." dedi.

Fenerbahçe'den ayrılmasının şampiyonluk yaşamasını da sağladığını kaydeden tecrübeli isim, "Hayattaki her şeyin bir sebebi vardır, bu karar önce İtalya'ya gitmemin kapısını açtı, sonra da Başakşehir'e galip şampiyonluk yaşamamın kapısını açtı." ifadelerini kullandı.

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