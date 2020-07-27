Beşiktaş ve Fenerbahçe istiyordu! Jan Vertonghen serbest kaldı
Beşiktaş'ın ve Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu iddia edilen Belçikalı stoper Jan Vertonghen, resmi sosyal medya hesabından Tottenham'dan ayrıldığını açıkladı.
Transferde adı Fenerbahçe ve Beşiktaş'la da anılan Belçikalı futbolcu Jan Vertonghen, İngiliz ekibi Tottenham'dan ayrıldı.
Kariyerini 2012 yılından bu yana İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham'da sürdüren 33 yaşındaki savunma oyuncusu, ayrılık kararını sosyal medya hesabından duyurdu.
Kulübe ve çalışanlara teşekkür eden Vertonghen, "Buradaki arkadaşlarımı, olağanüstü yeni stadımızda oynamayı ve taraftarlarımızı çok özleyeceğim. İnanılmaz anılarımız var ama şimdi veda zamanı" ifadelerini kullandı.
Londra ekibiyle tüm kulvarlarda 315 maça çıkan Belçikalı oyuncu, 12 gol attı.
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