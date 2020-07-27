27 Temmuz 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş ve Fenerbahçe istiyordu! Jan Vertonghen serbest kaldı

Beşiktaş ve F.Bahçe istiyordu! Serbest kaldı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 27.07.2020

Beşiktaş'ın ve Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu iddia edilen Belçikalı stoper , resmi hesabından Tottenham'dan ayrıldığını açıkladı.

Transferde adı Fenerbahçe ve Beşiktaş'la da anılan Belçikalı futbolcu , İngiliz ekibi Tottenham'dan ayrıldı.

Kariyerini 2012 yılından bu yana İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham'da sürdüren 33 yaşındaki savunma oyuncusu, ayrılık kararını hesabından duyurdu.

Kulübe ve çalışanlara teşekkür eden Vertonghen, "Buradaki arkadaşlarımı, olağanüstü yeni stadımızda oynamayı ve taraftarlarımızı çok özleyeceğim. İnanılmaz anılarımız var ama şimdi veda zamanı" ifadelerini kullandı.

Londra ekibiyle tüm kulvarlarda 315 maça çıkan Belçikalı oyuncu, 12 gol attı.

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