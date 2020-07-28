28 Temmuz 2020, Salı
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Fenerbahçe'de 10 numaraya Felix
Polonya'da 'yılın futbolcusu’ seçilen İspanyol Jorge Felix’e Fenerbahçe’nin teklif yaptığı iddia ediliyor. 28 yaşındaki İspanyol oyuncu, bu sezon Piast Gliwice'de 19 gol, 5 asistlik performans sergiledi.
Bir transfer haberi de Polonya'dan geldi... Fotomaç'ın derlediği habere göre, Fenerbahçe'nin Piast Gliwice'de bu sezon sergilediği 19 gol+5 asistlik performansı ile Polonya'da 'yılın futbolcusu' seçilen Jorge Felix'e talip olduğu bildirildi. Sözleşmesi biten 28 yaşındaki İspanyol oyuncu, Gliwice'den ayrılacağını açıklayarak, "Yunanistan, Türkiye, Güney Kore, MLS ve BAE'den teklifler var. Ekonomik ve hedef olarak en iyisini değerlendireceğim" dedi. Baş mevkisi forvet arkası (10 numara) olan Felix, sol kanat ve forvette de oynayabiliyor.
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